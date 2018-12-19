Я подожгла себя в знак протеста, - женщина, совершившая самоподжог у здания администрации под Ташкентом

CA-NEWS (UZ) - 14 декабря женщина, которая подожгла себя в здании хокимията Кибрайского района Ташкентской области, опровергла утверждения местных властей о том, что она хотела «поджечь трибуну, а не себя».

29-летняя Нозима Эргашева говорит, что она заранее планировала поджечь себя в знак протеста и пошла в хокимият. А когда местные власти отказались выслушать её, она совершила самоподжог, передает centralasian.org.

«Меня принял заместитель хокима и комитет по делам женщин. Вместо того, чтобы выслушать и помочь мне, они были грубы со мной. Тогда я сказала: «Вы всё равно не будете слушать наши мольбы, я подожгу себя в знак протеста», - рассказала Нозима Эргашева.

"В сумке у меня с собой была баклашка с растворителем и зажигалка. Я взяла растворитель, налила его себе на руки и зажгла. Когда моя рука начала гореть, баклашка упала на пол и начал гореть линолеум. Когда я попыталась поставить ногу в огонь, взорвалась зажигалка и я потеряла сознание», - говорит Нозима Эргашева.

По словам одного из свидетелей в тот день, для Нозимы Эргашевой была вызвана скорая медицинская помощь.

«Женщина зажгла бензин в своих руках, люди потушили его. В зале тоже был небольшой пожар, а потом вызвали скорую помощь, и мы ушли», - рассказал один из свидетелей.

По словам Нозимы, в следствии самоподжога у нее пострадала рука.

15 декабря ведущий специалист организационно-контрольной группы администрации Кибрайского района Холмурод Раббанаев сказал, что женщина пыталась поджечь не себя, а зал заседаний. Чиновник утверждает, что недовольство женщины связано с задолженностью за газ.

По словам Нозимы, у неё действительно есть долг за природный газ в размере 7 миллионов 200 тысяч сумов (около $870). В то же время, по словам Эргашевой, в тот день она просила у хокимията оказать ей материальную помощь.