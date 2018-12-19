ВБ выделит Узбекистану $100 млн на улучшение инфраструктуры городов

CA-NEWS (UZ) - Предоставление муниципальных услуг и городская инфраструктура в трех городах Узбекистана будут улучшены в рамках проекта «Комплексное развитие средних городов», который был одобрен сегодня Советом директоров Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР – организация в составе Группы Всемирного банка) предоставит кредит в размере $100 млн. на его реализацию.

«Всемирный банк впервые профинансирует проект по развитию городского хозяйства в Узбекистане», - отметил Глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори. «Проект поможет улучшить условия жизни в средних городах Бухарской, Ташкентской и Наманганской области, а также окажет поддержку усилиям правительства страны, направленным на социально-экономическое развитие регионов».

Более 40% городского населения страны, или порядка 1,5 млн. человек, живут в городах с населением менее 100 тыс. человек.

Проект, поддержанный Всемирным банком, будет содействовать развитию городской инфраструктуры, мест общественного пользования и муниципальных служб в средних городах Узбекистана, в частности, в Кагане (Бухарская область), Чартаке (Наманганская область) и Янгиюле (Ташкентская область). Общая численностью жителей этих населенных пунктов составляет 165 тыс. человек.

Проект укрепит институциональный потенциал центральных и местных органов власти в сфере управления городским хозяйством, городской инфраструктурой, предоставления муниципальных услуг населению, развития городской транспортной системы, устойчивого туризма и партнерства с частным сектором.

Опыт, накопленный в ходе реализации проекта в вышеназванных пилотных городах, будет использован при разработке Национальной программы развития средних городов Узбекистана.

В Узбекистане Всемирный банк финансирует реализацию 19 проектов на общую сумму $3,4 млрд. с целью поддержки экономического и социального развития страны. Эти проекты включают поддержку макроэкономических реформ, сельского хозяйства, секторов водоснабжения и санитарии, здравоохранения, образования, энергетики, транспорта и регионального развития.