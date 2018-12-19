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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В реке на юге Таджикистана утонул полковник вооруженных сил

CA-NEWS (TJ) - На юге Таджикистана в реке Вахш в районе водохранилища Сангтудинской ГЭС-1 утонул полковник Вооруженных сил республики в отставке Саъди Холмуродов, 1962 года рождения. В настоящее время спасатели ищут тело Холмуродова, сообщает «Авеста».

Полковник Саъди Холмуродов - один из известных в прошлом полевых командиров и правая рука покойного генерала Сухроба Касымова. Он был известен, как «Саъди Командир». В годы гражданской войны Саъди служил в воинской части 3502 под руководством Сухроба Касымова, а в последние годы находился на пенсии. Родные полковника не верят в то, что он утонул.

По предварительным данным, в воде Холмуродов оказался по неосторожности. В настоящее время спасатели службы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана, расположенной в городе Нуреке ведут поиски тела мужчины.

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