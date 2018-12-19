Госдеп США одобрили продажу Турции систем Patriot на $3,5 млрд

CA-NEWS (CA) - Госдепартамент США одобрил продажу Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд. Турецкая сторона запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

«Турция будет использовать Patriot для укрепления своего потенциала противоракетной обороны, защиты своей территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции»,— говорится в сообщении Пентагона.

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп пытался убедить своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что США готовы поставить Турции Patriot, чему предыдущая администрация препятствовала. В марте премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркивал, что американские ЗРК не являются альтернативой российским С-400.

Вопрос о С-400 неоднократно поднимался на турецко-американских переговорах в последние месяцы. США требуют аннулировать соглашение о поставках С-400, указывая, что покупка оружия у России может привести к санкциям против Турции.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.