Председательство Таджикистана оценили в Исполнительном комитете СНГ

CA-NEWS (TJ) - В Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств в Минске 18 декабря состоялось заключительное в этом году заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ при уставных и других органах Содружества под председательством Таджикистана, сообщает пресс-служба Исполкома.

В заседании приняли участие посол Таджикистана в Беларуси Махмадшарифа Хакдода, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и его первый заместитель Виктор Гуминский.

Участники заседания заслушали и обсудили информацию Хакдода об итогах председательства Таджикистана в СНГ в 2018 году, который подчеркнул, что председательство было нацелено на обеспечение преемственности в Содружестве и укрепление достигнутых результатов.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего углубления взаимодействия стран СНГ в сферах обеспечения безопасности и стабильности на пространстве Содружества, торгово-экономической кооперации, энергетики, транспорта и коммуникаций, в том числе по вопросам свободного передвижения товаров, инвестиций и услуг, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

Во взаимодействии с государствами – участниками Содружества, Исполнительным комитетом СНГ, другими уставными и отраслевыми органами Содружества прошло более 100 мероприятий. Наиболее крупными из них стали заседания Совета министров иностранных дел СНГ (6 апреля и 27 сентября), Совета глав правительств СНГ (1 июня и 2 ноября) и Совета глав государств СНГ (28 сентября), на которых принят весомый пакет документов, направленных на наращивание и повышение результативности межгосударственного сотрудничества, а их реализация придаст новый импульс интеграционным процессам, позволит сполна задействовать созидательный потенциал Содружества для обеспечения мира, добрососедства и прогресса на его пространстве.

Одним из приоритетных направлений председательства Таджикистана являлось усиление взаимодействия государств – участников Содружества в рамках Организации Объединенных Наций. 26 ноября 2018 года в ходе 73-сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Содружеством Независимых Государств, инициированную и подготовленную Таджикистаном с участием других государств – участников Содружества.

Высокую оценку председательство Таджикистана получило на встрече президентов стран СНГ в Душанбе 28 сентября и на встрече глав правительств 2 ноября Астане.