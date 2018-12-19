60 стран оказали Таджикистану гумпомощь на сумму свыше $41 млн

CA-NEWS (TJ) - Таджикистану с начала текущего года оказана гуманитарная помощь 60 странами ближнего и дальнего зарубежья на сумму более $41 млн, сообщает Авеста.

Республике в качестве гуманитарной помощи предоставлена мука, растительное масло и другое, общим весом более 22,2 тыс. тонн.

Среди стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи приходится на Россию – 16%, Индию – 15,7%, Китай – 11,1%, Швейцарию – 10,6% и другие.