60 стран оказали Таджикистану гумпомощь на сумму свыше $41 млн
- Таджикистан, общество
- 10:44, 19 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистану с начала текущего года оказана гуманитарная помощь 60 странами ближнего и дальнего зарубежья на сумму более $41 млн, сообщает Авеста.
Республике в качестве гуманитарной помощи предоставлена мука, растительное масло и другое, общим весом более 22,2 тыс. тонн.
Среди стран-доноров наибольший удельный вес по стоимости гуманитарной помощи приходится на Россию – 16%, Индию – 15,7%, Китай – 11,1%, Швейцарию – 10,6% и другие.
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