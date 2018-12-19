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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давосе

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она пояснила, что американскую делегацию на форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин. На форум отправятся госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста и ряд других чиновников. В числе делегатов также советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Трамп выступал на предыдущем форуме, он произнес речь в Давосе днем 26 января, в заключительный день работы ВЭФ. Это выступление стало первой речью президента США перед пленарным заседанием форума за предыдущие 18 лет. Трамп заявил о раздробленности мира, в котором целые слои населения оказываются забыты в рамках политических процессов. Чтобы избежать этого, необходимы инвестиции не только в экономику, но и в человеческий капитал, провозгласил он тогда.

В связи с этим одной из основных забот правительства должно стать создание рабочих мест, заверил Трамп: «Мы ведем людей от зависимости к независимости, поскольку знаем, что лучшая программа борьбы с бедностью — это зарплата».

В 2019 году форум пройдет с 22 по 25 января.

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