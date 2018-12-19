Узбекистанцы отдохнут на новогодние праздники 5 дней

CA-NEWS (UZ) - Зимние каникулы у студентов начнутся 27 декабря, а на учебу они выйдут 11 января, отдохнув ровно две недели. Взрослое население будет отдыхать пять дней, сообщил руководитель главного управления Министерства высшего и среднего специального образования Абдували Холиков.

По данным местных СМИ, цитирующих Холикова, узбекистанцам в этом году на Новый год дадут пять дней отдыха. Новогодние праздники в республике будут отмечать с 30 декабря по 3 января. Время отдыха студентов увеличилось, они будут отдыхать с 27 декабря по 11 января. В прошлом году зимние каникулы в вузах начались 28 декабря и продолжались до 10 января.