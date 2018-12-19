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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мажилис Казахстана одобрил ратификацию протокола к договору о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС о продлении норм распределения сумм ввозных пошлин

CA-NEWS (KZ) - Депутаты мажилиса Казахстана 19 декабря одобрили ратификацию протокола о внесении изменения в Договор о присоединении Кыргызстана к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанного 14 мая 2018 года в городе Сочи.

Представляя законопроект, министр национальной экономики Рк Тимур Сулейменов сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 8 Договора о присоединении КР к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, подписанного 23 декабря 2014 года, норматив распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами пяти государств-членов Союза был установлен сроком на 3 года, начиная с даты применения Кыргызстаном Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

По его словам, период действия применяемых нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин истек 12 августа 2018 года, поскольку Кыргызстан начал применять Единый таможенный тариф ЕАЭС с 12 августа 2015 года.

Рассматриваемый протокол предусматривает продление действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2019 года включительно.

Согласно договору о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства-члена устанавливаются в следующих размерах:
- Армения — 1,22%;
- Беларусь — 4,56%;
- Казахстан — 7,055%
- Кыргызстан — 1,9%;
- Россия — 85,265%.
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