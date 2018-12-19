Сборная Таджикистана по футболу сыграет с Бахрейном

CA-NEWS (TJ) - Национальная сборная Таджикистана по футболу готовится к матчу против сборной Бахрейна, который состоится 20 декабря в Манаме, сообщает агентство Авеста.

Сборная Таджикистана, которая в понедельник прибыла в Манаму, успела провести две тренировки, которые прошли на поле Футбольной ассоциации Бахрейна. Если накануне сборная Таджикистана провела восстановительную тренировку, которая длилась 45 минут, то сегодня игроки занимались на поле 1,5 часа, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Вторая половина тренировки была посвящена тактическим моментам, в ходе которой главный тренер Усмон Тошев рассказал подопечным о своем видении игры.

19 декабря сборная Таджикистана проведет предыгровую тренировку на Национальном стадионе в Манаме, где в четверг, 20 декабря, состоится товарищеская встреча против сборной Бахрейна.

Игра начнется в 19:00 часов по местному времени (21:00 – по душанбинскому, 22:00 - по бишкекскому).