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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Минфин Таджикистана и ЕС выступили за активизацию сотрудничества

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Европейский союз обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества, в том числе в финансово-экономической сфере.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ, глава ведомства Файзиддин Каххорзода встретился в Душанбе с главой представительства ЕС в Таджикистане Мэрилин Йосефсон.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с фискальной и монетарной политикой, макроэкономической ситуацией, и реализацией совместных инвестиционных проектов.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества между Министерством финансов и Европейским союзом во всех приоритетных сферах.

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