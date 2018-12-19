Минфин Таджикистана и ЕС выступили за активизацию сотрудничества
- Таджикистан, общество
- 11:26, 19 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Европейский союз обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества, в том числе в финансово-экономической сфере.
Как сообщает пресс-служба Министерства финансов РТ, глава ведомства Файзиддин Каххорзода встретился в Душанбе с главой представительства ЕС в Таджикистане Мэрилин Йосефсон.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с фискальной и монетарной политикой, макроэкономической ситуацией, и реализацией совместных инвестиционных проектов.
По итогам встречи стороны договорились о продолжении конструктивного сотрудничества между Министерством финансов и Европейским союзом во всех приоритетных сферах.
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