«Низкий поклон Великому человеку». В Астане прошел вечер памяти «Айтматов человечества»

CA-NEWS (KZ) - В Астане состоялся литературно-музыкальный вечер памяти «Айтматов человечества», посвященный 90-летию великого писателя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

По его словам, главными гостями мероприятия стали сын Чингиза Торекуловича - Аскар Айтматов, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Капарулы [Жаманкулов], поэт и близкий друг Айтматова Мухтар Шаханов, Народный артист СССР Алибек Днишев, Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Заслуженная артистка Казахстана Наталья Аринбасарова, заслуженная артистка РК, лауреат Государственной премии РК Майра Мухамедкызы и другие известные личности.

«У Чингиза Айтматова было особое отношение к Казахстану, он не раз подчеркивал, что его Едиге из «Буранного полустанка» - это образ настоящего казаха. 10 лет назад по приглашению главы государства Чингиз Торекулович приезжал в Казахстан и после официальных мероприятий мы с удовольствием пообщались, как оказалось, в последний раз. До сих пор помню, с какой теплотой и сердечностью этот великий человек отзывался о нашей стране, наших людях.

Чингиз Айтматов, ставший классиком при жизни, писал на русском и киргизском, его произведения переведены больше чем на 150 языков, Народный писатель Киргизии и Казахстана, политический деятель, дипломат. Низкий поклон и вечная память Великому человеку», - написал глава ведомства.