В Турции уволен учитель, выложивший в соцсети фото рюкзака бедного ученика

CA-NEWS (CA) - В восточной турецкой провинции Муш был уволен учитель, выложивший в социальные сети фотографию рюкзака ученика из малообеспеченной семьи с целью побудить граждан оказать помощь бедному школьнику.

Школьный учитель Сельван Эрек опубликовал фото, не раскрывая личность ученика, который пришёл в школу с рюкзаком, сшитым из одеяла, сообщили турецкие СМИ.

Вскоре после того как снимок оказался в сети, учитель был уволен из начальной школы Чакырлы в Коркуте.

Депутат Демократической партии народов (ДПН) направил в парламент запрос о незаконном увольнении учителя, продемонстрировавшего бедность.

Депутат ДПН заявил, что учитель был уволен после того, как проправительственные СМИ обвинили его в попытке создать негативное восприятие правительства.