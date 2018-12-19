РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане пройдет массовый показ фильма о президенте Рахмоне

CA-NEWS (TJ) - Массовый просмотр документального фильма «Марди рох» («Человек дороги») о президенте Таджикистана Эмомали Рахмоне состоится 19 декабря во всех городах и районах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по делам молодежи и спорта.

Цель показа документального фильма - дань уважения государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента Таджикистана Эмомали Рахмону.

В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях, а в крупнейшем бизнес-центре столицы Таджикистана его увидят 700 сотрудников министерств и ведомств.

После просмотра фильма члены кружка «Последователи лидера нации» при Комитете по делам молодежи и спорта проведут флеш-моб под девизом «Я горжусь своим президентом», «Мы вас любим, лидер нации», в ходе которого раздадут значки с изображением президента Рахмона.

print
  • Премьер-министр Монголии ознакомился с ходом строительной работы нового аэропорта
  • Казахстан и Румыния намерены усилить сотрудничество в ИТ и АПК
  • Грабители из-за обогревателя и телефона убили в Душанбе известного тренера по греко-римской борьбе
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×