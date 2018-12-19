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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане выбрали самую красивую будущую маму

CA-NEWS (KZ) - В Астане прошел конкурс красоты среди будущих мам «Miss Аяулы Ана-2018».

По данным пресс-службы акимата столицы, в финальном шоу приняли участие 9 женщин в возрасте от 19 до 35 лет. Будущие мамы продемонстрировали творческие способности, рассказывали о том, как проходит процесс беременности и родов в разных странах, танцевали, пели и дефилировали в вечерних платьях.

Организаторы также не забыли и про будущих пап, среди них прошел конкурс «Кто быстрее запеленает ребенка?».

«Мы проводили отборочный тур среди женщин, срок беременности которых составлял до 28 недель. В первом этапе будущим мамам предстояло написать мотивационное письмо, почему они хотят участвовать в этом конкурсе. Во втором туре они снимали видео со своими родными», – рассказала врач акушер-гинеколог Айжан Ауанасова.

К итоговому шоу участницы готовились 1,5 месяца. Будущие мамы занимались йогой, проходили уроки пения и хореографии.

Победительницей конкурса стала Раушан Тлекуенова. Титул вице-мисс между собой поделили Жулдыз Шолакова и Галия Сагым. Звание мисс «Зрительских симпатий» досталось Раушан Сатмаганбетовой.

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