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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге строитель из Узбекистана ударил коллегу молотком по голове

CA-NEWS (UZ) - В Санкт-Петербурге рабочий из Узбекистана во время ссоры с коллегой ударил его молотком по голове.

Инцидент произошел вечером во вторник, 18 декабря, на строительной площадке. Об этом «Невским Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Строители выпивали спиртное в вагоне-бытовке и в какой-то момент между ними вспыхнул спор. В результате, один из мужчин не выдержал и ударил коллегу по голове молотком. Пострадавший госпитализирован в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и открытым переломом теменной кости. Отмечается, что он находился в тяжелом состоянии.

Строитель задержан на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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