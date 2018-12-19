Казахстан против создания единой электронной валюты ЕАЭС

CA-NEWS (KZ) - Казахстан не поддерживает предложение о создании единой электронной валюты Евразийского экономического союза. Об этом в мажилисе сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«Российский национальный платежный совет обсуждает это предложение. Таких предложений у них несколько, но создание единой электронной валюты ЕАЭС не является официальным предложением российской стороны. Любая ассоциация финансистов Казахстана может точно так же предлагать», - отметил он, отвечая на вопрос.

По словам главы МНЭ, он, как политик и гражданин, выступает против инициативы и поддерживает решение Казахстана.

«Я считаю, что национальная валюта – это символ нашего суверенитета, почти такой же как гимн, флаг и герб. Мы должны ее всячески беречь, развивать и сохранять. Каких-то других возможных квази-, прокси валют и им подобных допускать не должны», – заявил Т.Сулейменов.