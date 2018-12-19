Президент подарил квартиру в новостройке спортсменке из Карши

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сделал подарок спортсменке из Карши, завоевавшей награду на III летних Параазиатских играх. На свой 21-й день рождения студентка Каршинского государственного университета Шохсанам Тошпулатова получила двухкомнатную квартиру в новостройке, сообщает «Народное слово».



Параспортсменка является многократной чемпионкой Узбекистана по плаванию, имеет свыше 300 медалей, из которых большая часть — золотые. Плохое зрение не мешает ей заниматься плаванием с семи лет под руководством тренеров Равшанбека и Рустама Амиловых. Девочка из неполной семьи, в которой, кроме нее, было еще четыре дочери, проявила огромную силу воли и пользуется заслуженным уважением наставников и коллег, пишет издание.

Шохсанам в числе других спортсменов присутствовала на встрече с президентом в новом комплексе водного спорта. Ей удалось побеседовать с Шавкатом Мирзиёевым и рассказать ему о поставленных целях.