Граждане Таджикистана летают в Россию кыргызскими авиакомпаниями из-за дороговизны цен местных перевозчиков

CA-NEWS (TJ) - Авиакомпании Таджикистана в этом году на 23% подняли цены на авиабилеты в Россию, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Из-за дорогих авиабилетов таджикистанцам приходится летать ташкентскими или бишкекскими авиакомпаниями.

По словам пассажиров, стоимость самого дешевого авиабилета на рейс Душанбе-Москва выросла с 1300 сомони ($140) в прошлом году до 1700 сомони ($185) в нынешнем. Это самые высокие цены на рейсы в Россию среди всех стран Центральной Азии. К примеру, дешевый билет в Москву из Бишкека стоит около $55, то есть втрое дешевле, чем из Душанбе.

В Агентстве по гражданской авиации Таджикистана подтвердили, что цена на авиабилеты в России заметно возросла. Из-за дорогих билетов таджикские авиакомпании теряют пассажиров, признает Азиз Набизода, первый заместитель главы ведомства.

«Дороговизна авиабилетов таджикских авиакомпаний связана с высокой ценой на авиатопливо и дорогостоящим ремонтом лайнеров за рубежом. В других странах региона цена на авиатопливо примерно в два раза дешевле, чем в Таджикистане», - говорит Набизода.

С начала февраля этого года цена на авиатопливо в Таджикистане резко повысилась с $1120 за тонну до $1465. Топливозаправочная компания, которая имеет исключительную монополию на поставки на таджикский рынок авиатоплива связала это с внешними условиями. Компания отметила, что после введения Россией поправок в налоговое законодательство, другим компаниям стало невыгодно экспортировать горюче-смазочные материалы из России. Поэтому единственным партнером, поставляющим топливо Таджикистану, остался Туркменистан. В Кыргызстане стоимость авиатоплива составляет $1230 за тонну.

Сайты по бронированию авиабилетов сегодня предлагают полет из Ташкента в Москву на $45 дешевле, чем из столицы Таджикистана.

В Таджикистане функционируют только две авиакомпании - TajikAir и SomonAir.

Пассажиропоток международного аэропорта Душанбе в этом году составил более 1 млн человек.