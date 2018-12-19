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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и Катар обсудили вопросы привлечения инвестиций и развития товарооборота

CA-NEWS (TJ) - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Негматулло Хикматуллозода встретился с послом Катара в Таджикистане Иброхимом Мухаммадом Абдурахмоном ал-Абдулло, сообщает пресс-центр Министерства экономического развития и торговли Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию протокола Межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Также обсуждены вопросы привлечения инвестиций, развития внешнеторгового оборота, расширения сотрудничества в сферах сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, туризма и другие не менее важные вопросы.

В конце встречи стороны выразили готовность в развитии дальнейшего сотрудничества.

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