Первый день Нового года в Таджикистане объявлен выходным
- Таджикистан, общество
- 13:07, 19 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 1 января объявлен выходным днем, сообщает Федерация профсоюзов республики.
Как отметил заместитель председателя профсоюзов страны Исмоил Файзизода, первый день Нового года в текущем году приходится на вторник, и в этот день население страны будет отдыхать. 31 декабря – обычный рабочий день.
На центральных площадях во всех городах и районах Таджикистана установлен главный атрибут Нового года – елка. Главная елка страны установлена в центре Душанбе. Ее высота составляет 27 м, а ширина – 14 м. Новогоднюю красавицу украшают 14 тыс. единиц игрушек.
В новогоднюю ночь в Душанбе состоится шоу-концерт звезд таджикской эстрады.
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