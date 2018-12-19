Истекают полномочия представителя Таджикистана в качестве генсека ШОС. Следующим будет представитель Узбекистана

CA-NEWS (CA) - В Пекине 18 декабря состоялся прием по случаю завершения 31 декабря трехлетней каденции представителя Таджикистана Рашида Алимова в качестве генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.

По данным ШОС, в мероприятии приняли участие послы и представители дипломатических миссий государств-членов Организации, Европейского союза, Организации Объединенных наций, дипломатического корпуса, аккредитованного в Пекине.

«За три истекших года энергия «шанхайского духа» получила дополнительное ускорение, с новой силой раскрылся богатейший потенциал ШОС как международной организации нового типа. Возросла востребованность ШОС как активного участника процесса формирования многополярного мира. Создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества отныне сложно представить без участия ШОС», - отметил генсек организации.

Главное, по его словам, цели ШОС стали близки и понятны миллионам людей на планете.

«Для меня было большой честью, особой привилегией и огромной ответственностью в течение трех лет участвовать в реализации начертанных главами государств масштабных планов по развитию ШОС. В этой работе я всегда опирался на моих коллег из секретариата ШОС, на поддержку сотен и тысяч людей в дружной «семье» стран ШОС и за пределами ее ареала»,- заявил Р.Алимов.

Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в свою очередь отметил, что за последние 3 года секретариат ШОС добился результатов в своей работе, реализовывал все договоренности государств-членов и содействовал углублению практического сотрудничества в рамках ШОС; привлекал государства-наблюдатели и партнеров по диалогу к участию во взаимодействии, расширял и укреплял сотрудничество с ООН и другими международными и региональными организациями, организовывал важные и крупномасштабные мероприятия в культурно-гуманитарной сфере.

«Китайская сторона высоко оценивает вклад Рашида Алимова в наше общее святое дело. Активно содействуя развитию международных контактов, генеральный секретарь сумел значительно расширить связи ШОС с другими международными и региональными организациями. Энергично отстаивая позиции ШОС, он делал все возможное, чтобы весь мир мог услышать мощный голос нашей Организации»,- подчеркнул замглавы МИД.

В рамках мероприятия Пекинский детский симфонический оркестр «Золотой парус» дал концерт, в программу которого вошли классические произведения П.Чайковского, Моцарта и других композиторов. Гостям приема также продемонстрировали три короткометражных фильма о ШОС.

С 1 января 2019 года до конца 2021 года генеральным секретарем ШОС будет представитель Узбекистана Владимир Норов.