В Узбекистане судья задержан при получении взятки в $12 тысяч

CA-NEWS (UZ) - При получении взятки в $12 тысяч задержан судья Ургенчского межрайонного суда, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Как отмечается в сообщении Генпрокуратуры, 11 декабря гражданин М.Э. обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что судья Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам З.И. потребовал 12 тысяч долларов в качестве взятки.

За эту сумму судья обещал вынести положительное решение спорного вопроса по определению права собственности на место жительства в Ургенчском районе.

В ходе оперативных мероприятий судья З. И. задержан сотрудниками правоохранительных органов во время получения 12 тысяч долларов у А. Э. — доверенного лица М. А.

14 декабря в отношении судьи Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам З. И. возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса на основании статьи 70 закона «О судах» (неприкосновенность судей).

Прокуратура Хорезмской области ведет предварительное следствие по уголовному делу.