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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Проблем с продажей кыргызского картофеля в Узбекистан теперь не будет», - министр сельского хозяйства КР

CA-NEWS (UZ) - Министр сельского хозяйства Кыргызстана Нурбек Мурашев рассказал о некоторых вопросах торгово-экономического сотрудничества, которые обсуждались на заседании Совета глав приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана в городе Оше.

- У нас были проблемы с экспортом картофеля из Кыргызстана в Узбекистан. Мы сегодня обсудили и решили этот вопрос. Узбекская сторона предоставила нам список из 45 организаций, который может вырасти до 70 организаций. С продажами кыргызского картофеля в Узбекистан теперь не будет никаких проблем. На данный момент мы решили купить сельскохозяйственную технику из Узбекистана», - сказал министр сельского хозяйства Кыргызстана Нурбек Мурашев.

Кроме того, достигнуто соглашение, что Узбекистан будет закупать продукцию цементных заводов, расположенных на юге Кыргызстана.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов сообщил, что в ходе встречи с предпринимателями Ошской области КР были заключены сделки на 5 миллионов долларов.

- Товарооборот между Кыргызстаном и с одной только Андижанской областью составил 95 миллионов долларов. Сегодня мы подписали еще один контракт на 5 миллионов долларов. На 2018-2019 годы у нас есть ещё контракты с Кыргызстаном на сумму 210 миллионов долларов», - сказал Шухрат Абдурахманов.

Совет глав приграничных областей Узбекистана и Кыргызстана был создан в сентябре 2017 года в соответствии с Соглашением, подписанным в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Кыргызстан.

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