Позор семьи! В Таджикистане парень отрезал голову 17-летней сестры, а отец помогал закопать труп

CA-NEWS (TJ) - На севере Таджикистана в сельском джамоате Зархалол города Истаравшан раскрыто убийство 17-летней Орзугул Ашуркуловой.

Как сообщает akhbor.com со ссылкой на Управление МВД Согдийской области, сотрудники милиции 11 декабря примерно в 15:30 внутри старого канала на окраине села Уяс нашли обезглавленное тело молодой девушки 16-17 лет с признаками гноения.

В результате расследования выяснилось, что тело принадлежит несовершеннолетней О.Ашуркуловой, 2001 года рождения, жительницы села Уяс джамоата Зархалол, ученицы 11 класса средней школы №42. Орзугул с конца октября находилась в розыске как без вести пропавшая.

В ходе расследования выяснилось, что она была убита собственным братом. 17 декабря правоохранительные органы задержали Толибджона Ашуркулова по подозрению в убийстве девушки.

«Гражданин Толибджон Ашуркулов, 1995 года рождения, житель села Ободдара джамоата Зархалол города Истаравшан, узбек, холостяк, безработный, по причине появления недостоверной информации о связях ее несовершеннолетней сестры Ашуркуловой Орзугул, 2001 года рождения, с чужими мужчинами, посчитал себя опозоренным и 28 ноября примерно в 18:30, когда Орзугул вернулась домой, отвел ее в коровник и задушил сетчатым мешком. Через час Ашуркулов вернулся на место преступления и, поставив тело Ашуркуловой Орзугул под сенорезом, отрезал ее голову», - рассказали в УМВД Согдийской области о подробностях преступления.

Узнав об убийстве дочери, отец Орзугул Баходур Ашуркулов, 1968 года рождения, с целью скрытия преступления, совершенного его сыном, вместе отвезли тело девушки на окраину села, где закопали внутри старого безводного канала.

Сейчас против Ашуркулова Толибджона возбуждено уголовное дело по ст. 104, ч.1 УК РТ (убийство), он взят под стражу.