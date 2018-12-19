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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Штрафовать граждан, которые подают милостыню попрошайкам, предлагает депутат в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана Шакир Хахазов предложил штрафовать не попрошаек, просящих на улице милостыню, а тех, кто им подает. Об этом он сказал 19 декабря, озвучивая запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева.

По словам парламентария, в 2015 году в Кодекс об административных правонарушениях были внесены поправки, предусматривающие наказание за попрошайничество в виде штрафа, однако сейчас можно констатировать, что особого действия изменения не оказали.

«Подавляющее большинство лиц без определенного места жительства и попрошаек стали вести асоциальный образ жизни не потому, что их зажали в тиски непреодолимые жизненные обстоятельства, а из-за элементарной лени, иждивенческого мировоззрения, нежелания быть активным членом общества. Поэтому сердобольные граждане совершают большую ошибку, давая им милостыню и поощряя тунеядство. Наше подаяние развращает их. В этом контексте вполне уместно последовать примеру зарубежных стран, в которых штрафуют не попрошаек, а тех, кто им подает», - сказал мажилисмен.

Он также заявил, что правоохранительные органы должны пресекать деятельность группировок, которые сделали из попрошайничества бизнес: сажают в инвалидные кресла, привозят на точку, заставляют работать, а в конце дня забирают всю выручку.

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