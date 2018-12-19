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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит Таджикистану $10 млн для изучения ледников

CA-NEWS (TJ) - Азиатский банк развития для изучения состояния ледников Таджикистана в качестве гранта выделит $10 млн, сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода 19 декабря на заседании нижней палаты парламента страны, передает AsiaPlus.

Кроме того, в рамках реализации подписанного в октябре соглашения «Национальный проект по управлению рисками стихийных бедствий» АБР выделит средства для укрепления потенциала Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

В рамках проекта «Управление водными ресурсами в бассейне реки Пяндж» на территории 104 микрорайона Душанбе будет построен 11-этажный жилой дом для таджикских синоптиков, закуплено оборудование и техника для оповещения населения страны о наводнениях.

Для реализации этого проекта АБР выделит Таджикистану грант в размере $11,5 млн.

Депутаты ратифицировали соглашения.

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