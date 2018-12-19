Самую высокую зарплату в Таджикистане получают сотрудники банков, самую низкую - работники сельского хозяйства

CA-NEWS (TJ) - Среднемесячная заработная плата в Таджикистане выросла в октябре этого года до 1 тыс. 302 сомони ($138). В сентябре после повышения зарплат бюджетникам средний ее размер по стране увеличился на 14%, составив 1 тыс. 265 сомони ($134). Уровень реальной зарплаты (с учетом инфляции) в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 2,1%, сообщает Агентство по статистике при президенте Таджикистана.

Наиболее высокую зарплату получают сотрудники финансового посредничества (банки) – 3 тыс. 186 сомони ($338). Далее идут труженики горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 2 тыс. 551 сомони ($270), строители - 2 тыс. 476 сомони ($263). Зарплата работников сектора электроэнергетики и водоснабжения составила 1 тыс. 546 сомони ($164).

Наиболее низкая зарплата сложилась у работников сельского хозяйства и охоты - 541 сомони ($57).

Наиболее низкая среднемесячная зарплата среди стран СНГ в прошлом году сложилась в Таджикистане - $137.Средняя зарплата в Казахстане составила $459,1, Беларуси – $421,9, Азербайджане – $306,7, Молдове – $308,4, Украине – $272,9, Кыргызстане – $216,3.

Самая высокая средняя зарплата в прошлом году была зафиксирована в России ($600), где находится более 1 млн граждан Таджикистана.