Президент Узбекистана поручил государственным организациям проводить зарядку на работе

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники государственных организаций Узбекистана теперь будут заниматься гимнастикой на рабочем месте каждый день.

Это следует из постановления президента Узбекистана от 18 декабря 2018 года «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения».

Согласно документу, государственные органы и организации должны будут проводить не менее одного раза в неделю "День здоровья" с участием в этот день работников в физкультурно-массовых мероприятиях – бег, плавание, футбол, волейбол, баскетбол, теннис и других.

Кроме того, в госорганах должны проводиться регулярные спортивные соревнования по популярным среди работников видам спорта и другие физкультурно-массовые мероприятия.