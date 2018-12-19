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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЦБ Узбекистана предложил ввести штраф в размере 1 млрд сум за сбои в работе платежных систем

CA-NEWS (UZ) - Центральный банк Узбекистана предлагает наложить штрафные санкции за сбои в работе платежных систем в Узбекистане в размере до 5000 минимальных месячных зарплат или 1 млрд сумов (более $120 тысяч). Эта норма вошла в законопроект «О платежах и платежных системах», разработанный Центральным банком.

В законопроекте предусмотрено, что если сбой платежной системы влияет на предоставление непрерывных платежных услуг, Центральный банк может оштрафовать, а также ограничить осуществление некоторых операций в работе платежной системы на срок до шести месяцев или приостановить действие лицензии на срок до трех месяцев.

На сегодняшний день в Узбекистане действует единственная национальная платежная система Uzcard. Из-за сбоя системы, начиная с 15 сентября и в течении трёх дней, не работали пластиковые карты и терминалы.

Центробанк тогда сообщил, что население, бизнесмены и организации потерпели финансовые убытки на сумму более 300 млрд. сумов (более $36 млн).

После этого сбоя, нанесшего большой материальный урон, было объявлено о постановлении президента, предусматривающим отмену монополии Uzcard в Узбекистане.

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