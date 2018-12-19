Депутат просит Сагинтаева унять безмерные аппетиты чиновников Казахстана, покупающих за счет бюджета слишком дорогие квартиры

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса от фракции «Ак жол» Меруерт Казбекова просит премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева унять безмерные аппетиты чиновников, покупающих за счет бюджета слишком дорогие квартиры. Об этом она сказала 19 декабря на заседании палаты парламента.

По ее словам, мало-мальски значимые начальники на местах, в том числе директора колледжа и областной филармонии, приобретают шикарные джипы и представительские седаны, не говоря уже об акиматах. В качестве примера она привела случай с приобретением за счет бюджета шести квартир повышенной комфортности в Павлодаре общей стоимостью 226 млн тенге.

«Как выясняется, этот случай не единичный, это всего лишь верхушка айсберга. В сентябре акимат Атырау приобрел пятикомнатный жилой дом с мебелью за 58 млн тенге. 82 млн тенге потратили на два элитных жилых объекта в Усть-Каменогорске, из которых один лот – 5-комнатная квартира с потолками в четыре метра и площадью 260 квадратов за 45,3 млн тенге, другой лот – это 4-комнатная квартира в 210 квадратов за 37 млн», – отметила мажилисмен.

Она добавила, что управление жилья и жилищной инспекции Шымкента объявило конкурс на покупку 5 комфортабельных служебных квартир, на каждую из которых из бюджета выделено по 43 млн тенге. В Кокшетау акимат купил 4-комнатную квартиру за 40 млн тенге.

«В городе Аксай Западно-Казахстанской области даже не на приобретение жилья для акима района, а на ремонт его особняка из бюджета выделили 24 млн тенге. Аким Жамбылского района Алматинской области планировал приобрести жилье площадью 180 кв.м с просторным паркингом и персональной парной за 35 млн тенге, при том, что самый дорогой особняк в этом поселке Узынагаш стоит не более 20 млн. И это только те факты необоснованных трат на жилье для чиновников, которые стали известны общественности», - заявила М.Казбекова, предположив, что их реальное количество гораздо больше.

Депутат заявила, что приобретение служебного жилья за госбюджет должно быть строго регламентировано по цене и площади квартир, и попросила главу правительства выяснить, соответствует ли приобретаемое для чиновников служебное жилье «нормам элементарного приличия».

«В случае выявления нарушений, выходящих не только за рамки закона, но и за рамки этики, просим привлечь виновных к ответственности. А также установить критерии для служебного жилья, взяв за основу, например, параметры государственной программы «7-20-25», – говорится в запросе.