В одном из районов Таджикистана найдены древние захоронения

CA-NEWS (TJ) - Осенью этого года экспедиция Института истории, археологии этнографии Академии наук Таджикистана проводила археологические раскопки на памятнике эпохи средней бронзы Фархор в Фархорском районе, сообщает Авеста.

В работе международной экспедиции, возглавляемый директором Национального музея древностей Саидмуродом Бобомуллоевым, также принимали участие сотрудники Института востоковедения Российской академии наук Н.Виноградова, Института этнологии и антропологии РАН Н.Дубова и Музея восточного искусства в Риме Дж.Ломбардо.

По данным издания, начиная с 2013 года, когда впервые были обнаружены захоронения бронзового времени, в Фархоре ежегодно проводятся раскопочные работы. За 6 полевых сезонов был открыт целый пласт древней земледельческой культуры эпохи поздней бронзы. Поселения и могильники этого времени хронологически соотносятся с поздним этапом развития культуры Намазга-VI в Туркменистане.

В этом году удалось обнаружить 6 новых погребений, а всего к данному моменту на склонах холма их открыто 57. Захоронения ничем не отмечены на древней поверхности холма. Могилы не перекрывают друг друга и находятся на расстоянии от 1 до 4 м друг от друга. Глубина залегания захоронений до 2–2,5 м. Скелеты находятся в скорченном положении. Мужчины лежат на правом боку, женщины – на левом, но в некоторых случаях – на правом. Устойчивой ориентировки скелетов в погребении не наблюдается. В некоторых могилах обнаружены парные захоронения.

В могилу помещали керамику (от 1 до 4 сосудов), металлические изделия из бронзы и серебра – ножи, косметические лопаточки, булавки, зеркала. Кроме того, среди погребального инвентаря имеются и предметы из камня – светильники, жезлы, прясла, наконечники стрел, гальки. Почти в каждом погребении встречаются многочисленные бусины, подвески из лазурита, агата, бирюзы, сердолика, золота, песчаника и алебастра. В некоторых случаях в могилах найдены кости барана и часто вместе с ножом. В инвентаре земледельческих погребальных комплексов имеется, как гончарная, так и лепная посуда. Очень близкие аналогии формам гончарной посуды имеются в Шахдаде на некрополе А, в Алтын-депе в слоях времени Намазга IV.

В результате археологических исследований на могильнике Фархор впервые были найдены каменные «жезлы». В богатых захоронениях были еще найдены каменные светильники с крышечкой. На стенках со всех четырех сторон имеются изображения трех прорезанных кружков. В нескольких погребениях были найдены керамические подпрямоугольные коробочки с внутренней перегородкой.

Из раскопок в Фархоре особый интерес представляют находки крестовидных бус из лазурита или алебастра, а также бусы ромбовидной формы из алебастра.

Анализ предметов погребального инвентаря земледельческих захоронений позволяет сделать вывод о связях древнего населения этих могильников с южными земледельческими племенами юга Средней Азии (Алтын-депе, Гонур, Сапалли, Джаркутан), Ирана (Гиссар III, Шахдад – некрополь А) и Афганистана (Дашлы 1,3).

Отмечатся, что могильники Фархор и Кангурттут 2 – одни из самых ранних памятников эпохи бронзы (периоды НамазгаIV – НамазгаV) на территории Южного Таджикистана.