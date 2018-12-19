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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Кордае задержан казахстанец, пытавшийся пронести из Кыргызстана гашиш

CA-NEWS (KZ) - В подразделении пограничного контроля «Кордай-авто» Кордайского пограничного отряда 18 декабря был задержан 46-летний гражданин Казахстана, пересекавший границу со стороны Кыргызстана.

Как сообщает пресс-служба Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, после прохождения паспортного контроля, увидев впереди пограничников со служебной собакой, он выкинул из кармана куртки 2 полиэтиленовых свертка, однако служебная собака учуяла остаточный запаховый след и дала соответствующее обозначение.

В ходе разбирательства было обнаружено средство темно-зеленого цвета со специфическим запахом, предположительно, гашиш, весом примерно 10 гр. Задержанный передан правоохранительным органам.

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