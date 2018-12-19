Объем производства сельхозпродукции в Таджикистане вырос на 4,1%

CA-NEWS (TJ) - Объем производства продукции сельского хозяйства в Таджикистане по итогам 11 месяцев текущего года составил 24 млрд 188,3 млн сомони (свыше $2,5 млрд), сообщает агентство Авеста.

Указанный показатель производства сельхозпродукции превышает объем производства аналогичного периода 2017 года на 4,1%.

Темпы производственного роста в сферах растениеводства и животноводства составили 3,6% или более 17,6 млрд сомони, 5,4% или 6,5 млрд сомони соответственно.

На 1 декабря 2018 года во всех категориях хозяйств Таджикистана произведено около 1,2 млн тонн зерна, 297,5 тыс. тонн хлопка-сырца, 954,1 тыс. тонн картофеля и др.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произведено больше картофеля на 24,1% и пр.