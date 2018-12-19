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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы старые лампы меняют на светодиоды

CA-NEWS (KZ) - На 200 улицах Алматы устанавливают энергосберегающее освещение.

По данным акимата города, в рамках государственно-частного партнерства со следующего года планируется начать последовательную модернизацию 1375 км линий наружного освещения или 45 тысяч светильников и 42 тысяч опор. Сегодня ведется замена газоразрядных ламп на светодиодные светильники, а также строительство новых линий наружного освещения на более чем 200 улицах во всех районах мегаполиса.

Так, на реконструированных проспектах Абая, Абылай хана и Назарбаева в этом году произведена замена более 700 опор с использованием светодиодных фонарей. При модернизации городских пространств внимание уделено пешеходным зонам, где установлено тротуарное освещение.

Вместе с тем обновление дорожного освещения производится и на второстепенных улицах города: до конца года будут охвачены 33 улицы в Алатауском, 64 улицы в Ауэзовском, 39 улиц в Турксибском, 12 улиц в Бостандыкском, 8 улиц в Наурызбайском, по 32 улицы в Жетысуском и Медеуском районах.

Новое освещение также установлено в почти 1400 отремонтированных дворах. В следующем году планируется благоустройство еще 600 старых дворов.

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