Таджикский поэт стал лауреатом премии Владимира Набокова

CA-NEWS (TJ) - Таджикский поэт Абдукаххор Косим, который в прошлом году был исключен из рядов Союза писателей республики, стал лауреатом Международной литературной премии имени Владимира Набокова. Об этом поэт сообщил на личной странице в Facebook.

В прошлом году, когда его исключили из Союза писателей Таджикистана якобы из-за недостаточной художественности его стихов, поэт сказал: «Истинный поэт не нуждается в союзах или объединениях. Я лучше буду работать над совершенствованием своего мастерства, создам кружки любителей поэзии в регионах и буду укреплять отношения с международными творческими ассоциациями с целью пропаганды таджикской литературы за рубежом».

Автор признается, что премия имени В.Набокова стала для него неожиданностью, и он благодарен организаторам за признание его таланта.

Премия Набокова – это международная награда для русскоязычных поэтов, прозаиков и публицистов, издающихся или желающих издаваться за рубежом в переводах на иностранные языки.

Абдукаххор Косим в своих произведениях воспевает дружбу народов и общепринятые ценности человечества. Автор книг «Алифбои шавковар» (Занимательный букварь); «Бешаи анбухи андеша» (Густой лес размышлений); «Садои дил» (Голос души); «Ворисон» (Последователи); «Сарзамини сабзи хотира» (Зеленая страна воспоминаний) и другие. Пишет стихи, как на таджикском, так и на русском языках. Член Интернационального союза писателей, координатор международного правления Интернационального союза писателей; номинант национальной литературной премии «Поэт года 2016»; номинант литературной премии им. С.Есенина 2016; номинант премии «Наследие» 2017; финалист Международного конкурса им. Ф.Тютчева, дипломант Международного Открытого Музыкально – литературного фестиваля «Ялос-2017-2018» им. Льва Болдова.