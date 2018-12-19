В китайском городе Ланфан запретили Рождество

CA-NEWS (CA) - Власти китайского города Ланфан запретили использовать любые рождественские украшения и проводить праздничные распродажи и мероприятия. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на постановление городских властей.

Под запрет попали выставленные вдоль улиц елки, фигуры Санта-Клаусов и другая атрибутика, передает РИА Новости.

Горожан обязали убрать с окон рождественские картинки, транспаранты, светорекламу и "другие пропагандистские инструменты". Запрет коснулся и передвижных торговцев рождественской атрибутикой.

Кроме того, в постановлении говорится, что за мероприятиями, "пропагандирующих религию", надо вести наблюдение и своевременно докладывать. Какая религия имеется в виду, не уточняется.

Несмотря на то, что в Китае католическое Рождество официально не празднуется, праздничная атрибутика в Пекине и во многих других городах страны — привычное явление и обычно не подвергается запрету.