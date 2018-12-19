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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Твери за призывы к терроризму арестовали гражданина Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Заволжский районный суд Твери санкционировал арест гражданина Республики Узбекистан. Мужчина 1985 года рождения обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как пояснили в пресс-службе суда, с ноября по 28 декабря 2017 года мужчина демонстрировал фото- и видеоматериалы, содержащие информацию, обосновывающую и оправдывающую терроризм и деятельность ИГИЛ, а также призывающую к осуществлению террористической деятельности. Какие именно материалы демонстрировал мигрант, в суде не уточняют.

Мигрант заключен под стражу до 14 февраля 2019 года.

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