Из Узбекистана пытались провести 350 кг насвая в Оренбургскую область

CA-NEWS (UZ) - Следкомом РФ по Оренбургской области возбуждено уголовного дело по факту покушения на перевозку более 350 кг некурительного табака - насвая из Узбекистана.

По данным следствия, в этом месяце ряд лиц, используя большегрузные автомобили с прицепом, перевезли из Узбекистана на территорию области 14 пластиковых канистр по 20 литров с некурительной табачной смесью «насвай» общей массой более 350 кг.

Груз был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.

Насвай запрещен к обороту на территории России. Расследование уголовного дела продолжается.