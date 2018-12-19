Из Узбекистана пытались провести 350 кг насвая в Оренбургскую область
- Узбекистан, происшествия
- 17:29, 19 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - Следкомом РФ по Оренбургской области возбуждено уголовного дело по факту покушения на перевозку более 350 кг некурительного табака - насвая из Узбекистана.
По данным следствия, в этом месяце ряд лиц, используя большегрузные автомобили с прицепом, перевезли из Узбекистана на территорию области 14 пластиковых канистр по 20 литров с некурительной табачной смесью «насвай» общей массой более 350 кг.
Груз был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области.
Насвай запрещен к обороту на территории России. Расследование уголовного дела продолжается.
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