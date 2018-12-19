В московской больнице нашли тела людей, умерших более десяти лет назад

CA-NEWS (CA) - При инвентаризации в одной из московских больниц обнаружили тела людей, умерших более десяти лет назад. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.

Как заявила представитель Следственного комитета, вечером 17 декабря сотрудники медучреждения на Каширском шоссе при осмотре холодильной камеры нашли четыре мумифицированных тела и фрагмент нижней конечности человека. По предварительным данным, они пролежали там более десяти лет.

СК проводит доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи опрашивают работников больницы и устанавливают причины произошедшего.

В Национальном медицинском центре онкологии имени Блохина, расположенном на Каширском шоссе, РИА Новости опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что тела обнаружили в онкоцентре.