Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $20 млн

CA-NEWS (TJ) - Государственный бюджет Таджикистана за 11 месяцев этого года перевыполнен на 175 млн сомони (около $20 млн). Общий объем госбюджета в январе-ноябре 2018 года составил около 19,5 млрд сомони ($3,1 млрд), что на 0,9% больше уточненного плана, сообщает Министерство финансов республики.

Налоговые поступления за 11 месяцев этого года составили более 13,1 млрд сомони (около $2 млрд). В прошлом году такая сумма налогов была собрана за весь год. Доля налоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета достигает почти 70%.

В нынешнем году по сравнению с прошлым годом увеличился сбор подоходного налога, налога на прибыль, акциза и налога на добавленную стоимость.

Общий размер расходов бюджета в январе-ноябре составили около 19,8 млрд сомони ($3,16 млрд). Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 18%.

Более четверти расходов бюджета приходились на топливно-энергетический комплекс, а около 17% - на просвещение. На социальное страхование и социальную защиту направлялись 13% расходов, а около 7% - на здравоохранение.