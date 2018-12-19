РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Университет Китая намерен наладить сотрудничество с вузами Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Университет искусства и науки города Ланчжоу провинции Ганьсу Китая готов наладить сотрудничество с высшими учебными заведениями Таджикистана, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Накануне в Душанбе состоялась встреча первого заместителя главы министра образования и науки Таджикистана Р.Мирбобоева с руководством Университета искусства и науки города Ланчжоу. Было отмечено, что университет КНР является одним из крупнейших вузов Китая, и в нем, наряду с китайскими студентами, обучаются иностранные студенты.

В ходе беседы заместитель ректора китайского вуза Чжен Вэйсцян отметил, что в настоящее время в данном университете обучаются 15 студентов из Таджикистана. Он подчеркнул, что в будущем вуз намерен наладить сотрудничество с Национальной консерваторией Таджикистана, Таджикским институтом культуры и искусства им. М.Турсунзода и Таджикским институтом изобразительного искусства и дизайна.

print
  • Бердымухамедов поздравил Зурабишвили со вступлением в должность президента Грузии
  • В Душанбе за месяц выявлены 20 фактов хищения электроэнергии
  • В Таджикистане растет число грабежей и мошенничества
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×