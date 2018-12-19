Университет Китая намерен наладить сотрудничество с вузами Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Университет искусства и науки города Ланчжоу провинции Ганьсу Китая готов наладить сотрудничество с высшими учебными заведениями Таджикистана, сообщает Таджикское телеграфное агентство.

Накануне в Душанбе состоялась встреча первого заместителя главы министра образования и науки Таджикистана Р.Мирбобоева с руководством Университета искусства и науки города Ланчжоу. Было отмечено, что университет КНР является одним из крупнейших вузов Китая, и в нем, наряду с китайскими студентами, обучаются иностранные студенты.

В ходе беседы заместитель ректора китайского вуза Чжен Вэйсцян отметил, что в настоящее время в данном университете обучаются 15 студентов из Таджикистана. Он подчеркнул, что в будущем вуз намерен наладить сотрудничество с Национальной консерваторией Таджикистана, Таджикским институтом культуры и искусства им. М.Турсунзода и Таджикским институтом изобразительного искусства и дизайна.