МВД представило проект новой формы казахстанских полицейских

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана представило проект новой формы полицейских (наружной службы). Ведомство просит граждан принять участие в обсуждении новой формы.

По данным МВД, последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она не соответствует современным требованиям.

К основным требованиям форменного обмундирования предъявляется его практичность, привлекательность, удобность и избавление от лишних элементов в конструкции.

Ни на дизайн, ни на изготовление формы дополнительных денег не требуется. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 19 Дек 2018 в 2:32 PST