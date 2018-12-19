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  19 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МВД представило проект новой формы казахстанских полицейских

CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана представило проект новой формы полицейских (наружной службы). Ведомство просит граждан принять участие в обсуждении новой формы.

По данным МВД, последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она не соответствует современным требованиям.

К основным требованиям форменного обмундирования предъявляется его практичность, привлекательность, удобность и избавление от лишних элементов в конструкции.

Ни на дизайн, ни на изготовление формы дополнительных денег не требуется. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств.

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19 Дек 2018 в 2:32 PST

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onDec 19, 2018 at 2:29am PST

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