МВД представило проект новой формы казахстанских полицейских
CA-NEWS (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана представило проект новой формы полицейских (наружной службы). Ведомство просит граждан принять участие в обсуждении новой формы.
По данным МВД, последний раз форма менялась в 2005 году. Сегодня она не соответствует современным требованиям.
К основным требованиям форменного обмундирования предъявляется его практичность, привлекательность, удобность и избавление от лишних элементов в конструкции.
Ни на дизайн, ни на изготовление формы дополнительных денег не требуется. Сотрудники полиции будут обеспечиваться обмундированием поэтапно, по мере износа прежней формы за счет ежегодно выделяемых на это средств.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
View this post on Instagram
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком