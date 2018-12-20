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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лучшим политиком Монголии назван премьер-министр, а худшим - спикер парламента

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух назван лучшим политическим деятелем за 2018 год, в то время как худшим политиком выбрали спикера парламента Миэгомбын Энхболда. А президент Монголии Халтмагийн Баттулга занял 4-ю строчку в списке лучших политиков за текущий год, передает news.mn.

Список «лучших и худших политиков за 2018» объявили на Конгрессе правящей Монгольской народной партии (МНП), которая состоялась 19 декабря во Дворце Независимости с присутствием 66.7% парламентариев из общих 396.

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Рейтинги МНП упали как внутри партии, так и среди общественности, но несмотря на это, лидер партии У.Хурэлсух получил больше поддержки после преодоления попытки парламентом уволить его ранее. Премьер-министр обещал устранить недостатки как внутри партии, так и в правительстве.

А рейтинги спикера М.Энхболда резко упали и теперь он возглавляет список топ-10 худших политиков страны.

Министра юстиции Ц.Нямдорж назвали вторым в обоих списках. Третье место в списке лучших занимает популистский политик и бывший певец С.Джэвхлан. А топ-3 в списке худших замыкает министр окружающей среды и туризма Д.Оюнхорол.

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