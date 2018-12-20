В Узбекистане будет создан Департамент культурного наследия

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет организован Департамент культурного наследия при Минкультуры Узбекистана. Об этом говорится в постановлении президента от 19 декабря, сообщили местные СМИ.



Задачами департамента станут контроль за соблюдением законодательства по охране и использованию объектов материального культурного наследия; кадастр объектов культурного наследия, выявление, документирование и постановка на госучёт объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность; историко-культурная экспертиза и экспертиза проектно-сметной документации, непрерывный научно-технического контроль за работами по сохранению ценности и уникальности объектов материального культурного наследия.

Департамент также будет заниматься приёмом, проведением экспертизы и архивацией научных отчетов по археологическим исследованиям, консервацией и музеефикацией археологических памятников.

Кроме того, он будет выполнять задачи упраздненных Межведомственного совета по координации деятельности музеев при Министерстве культуры и Правительственной комиссии по координации вопросов охраны и использования объектов культурного и археологического наследия.