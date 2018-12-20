РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане будет создан Департамент культурного наследия

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане будет организован Департамент культурного наследия при Минкультуры Узбекистана. Об этом говорится в постановлении президента от 19 декабря, сообщили местные СМИ.

Задачами департамента станут контроль за соблюдением законодательства по охране и использованию объектов материального культурного наследия; кадастр объектов культурного наследия, выявление, документирование и постановка на госучёт объектов, имеющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность; историко-культурная экспертиза и экспертиза проектно-сметной документации, непрерывный научно-технического контроль за работами по сохранению ценности и уникальности объектов материального культурного наследия.

Департамент также будет заниматься приёмом, проведением экспертизы и архивацией научных отчетов по археологическим исследованиям, консервацией и музеефикацией археологических памятников.

Кроме того, он будет выполнять задачи упраздненных Межведомственного совета по координации деятельности музеев при Министерстве культуры и Правительственной комиссии по координации вопросов охраны и использования объектов культурного и археологического наследия.

print
  • АБР выделит Таджикистану $10 млн для изучения ледников
  • Каратисты из Таджикистана выиграли 9 медалей чемпионата Центральной Азии в Бишкеке
  • Госбюджет Таджикистана перевыполнен на $20 млн
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×