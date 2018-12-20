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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Усманов вложит деньги от продажи «Арсенала» в проекты в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Совладелец USM Holdings Алишер Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн к концу следующего года. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes. Инвестиции будут осуществляться на деньги, полученные от продажи Усмановым доли в футбольном клубе «Арсенал».

Бизнесмен продал 30% акций «Арсенала» миллиардеру Стэну Кронке в августе. На тот момент Кронке уже владел 67% футбольного клуба. Миллиардеры долго вели переговоры, пытаясь выкупить долю друг друга. «Он предложил мне практически ту же цену, что и я предлагал ему. Было неправильно в плане бизнес-этики не отвечать ему», — объяснил Усманов.

Сумма сделки с Кронке составила £550 млн. По словам Усманова, он инвестировал в «Арсенал» «всего» £150 млн. Таким образом, миллиардер почти утроил свои инвестиции в футбольный клуб. Полученные деньги он уже частично вложил в строительство исламского центра в Ташкенте — вклад Усманова составил $100 млн.

Еще $100 млн Усманов планирует вложить в программу развития кишлаков, которая реализуется совместно со Всемирным банком. Она будет затрагивать в том числе малую родину бизнесмена Наманганскую область (Усманов родился в городе Чуст). Еще $100 млн миллиардер планирует вложить в «спортивно-инвестиционный проект». При этом, Усманов подчеркнул, что его инвестиции будут ограничиваться только социальной сферой. «Я не хочу заниматься бизнесом ни в России, ни в Узбекистане», — заверил Усманов.

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