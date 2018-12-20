Бывший тренер Головкина стал главным тренером сборной Казахстана по боксу

CA-NEWS (KZ) - Комитет физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта Казахстана утвердил Галымбека Кенжебаева главным тренером мужской национальной сборной по боксу.

По данным Казахстанской федерации бокса, на этом посту он сменил Мырзагали Айтжанова, который возглавлял сборную с 2009 года.

«Мы рекомендовали назначить главным тренером человека, который любит новации и чьи боксеры всегда показывают прекрасные результаты», - отметил вице-президент КФБ по работе с тренерским штабом Юрий Цхай.

Карагандинец Г.Кенжебаев больше 15 лет был старшим тренером молодежной национальной сборной. Его общий тренерский стаж - 35 лет. С 1998 по 2005 год он был личным тренером Геннадия Головкина.

Под руководством Кенжебаева молодежная сборная завоевала две золотых медали на юношеских Олимпийских играх в 2014 и 2018 году, занимала первое общекомандное место на пяти чемпионатах Азии, а также на Чемпионате мира в 2014 году.

Г.Головкин - казахстанский боксер-профессионал, выступающий в средней весовой категории. Чемпион мира среди любителей (2003), серебряный призер Олимпийских игр (2004), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (27 сентября 2017 - настоящее время). Лучший боксер 2017 года по версии WBA, WBC и популярного издания Boxingnews24.com. Заслуженный мастер спорта Казахстана.