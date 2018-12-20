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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии начался сезон светового шоу

CA-NEWS (CA) - Зима для японцев - это тёплая одежда, горячий суп и световые шоу, которые длятся до февраля. Японцы считают, что праздничные огоньки - идеальный способ расцветить тьму долгими зимними ночами, отмечает Euronews.

Одно из самых больших световых шоу - "Звездный сад" в популярном районе Токио Роппонги. В инсталляции на космическую тематику использованы 200 000 светодиодных ламп, 100 воздушных шаров с подсветкой, сухой лёд, музыка и даже мыльные пузыри.

В этом году в организации световых шоу появилось новшество - автобус, предлагающий бесплатные поездки по освещенной улице. В салоне играет так же музыка, что и на инсталляциях, мимо которых он проезжает.

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