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  20 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Жамбылской области при пожаре на газоперерабатывающем заводе пострадали два человека

CA-NEWS (KZ) - На газоперерабатывающем заводе в Жамбылской области произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 20 декабря в 8:27 в селе Аса на территории таразского филиала ТОО «Амангелдинский газоперерабатывающий завод» при запуске печи для нагрева нефти произошел хлопок газовоздушной смеси в дымоходной трубе, в ней загорелись нефтяные отложения на площади 8 кв.м. Пожар ликвидирован в 9:08.

В результате происшествия ожоги получили два работника - контролеры измерительных приборов, 1987 и 1995 годов рождения. Они госпитализированы.

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