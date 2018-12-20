В Туркменистане опубликован 11-й том собраний изречений президента Бердымухамедова

CA-NEWS (TM) - Вышла новая книга президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Это очередной 11-й том сборника «К новым высотам прогресса», сообщила 18 декабря государственная пресса Туркменистана.

Книга издается на туркменском, английском, русском языках и состоит из программных выступлений, речей, статьей, интервью и обращений президента Гурбангулы Бердымухамедова за 2017 год.

Отмечается, что особое место в новой книге отведено политико-правовым условиям для реализации положений международных договоров, конвенций и соглашений в области обеспечения прав, свобод и интересов человека.

Важным событием 2017 года, нашедшим отражение в очередном томе, стали президентские выборы, завершившиеся уверенной победой Гурбангулы Бердымухамедова – в третий раз переизбранного на высший государственный пост.

В новой книге президента Туркменистана, изданной на фоне продолжающегося экономического кризиса в стране, дефицита продовольствия и нормированной продажи хлеба, а также отмены льгот для населения, сообщается, что 80% бюджетных средств направляется на финансирование социальной сферы. Подтверждением тому служат материалы, отражающие рост реальных доходов и покупательной способности граждан, как за счёт ежегодного увеличения заработной платы, пенсий, госпособий и стипендий, так и развития предпринимательства на фоне поэтапного внедрения рыночных механизмов в национальную экономику, сообщает информагентство ТДХ.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, после прихода к власти в конце 2006 года, является автором десятка книг. В течении 11 лет издательства страны опубликовали около 50 произведений Бердымухамедова на туркменском языке, которые были переведены на иностранные языки.

По президентским книгам снимают фильмы. Содержание книг президента изучают в учебных заведениях страны, а также распространяют их содержание, зачитывая в средствах массовой информации.